Romeo Santos dijo estar en deuda con Don Omar por la segunda parte de 'Ella y yo': "le tengo miedo"

Romeo Santos confesó que podría haber segunda parte de 'Ella y yo'.

La canción fue todo un hit, no solo por el ritmo, sino por cada palabra que se dijo en ella. La historia radica en una infidelidad, que se da entre 'Don Omar' y una mujer que se llama Carolina a Romeo.

Durante toda la canción, el intérprete de 'Danza kudur0' le confiesa que se está metiendo con su pareja. Sin embargo, el estadounidense no entiende las indirectas de su querido amigo. Minutos después fue directo y le dijo "salí con tu mujer". Ahí todo se derrumbó, perdió a su 'compa' del alma y su novia.

"Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos y a la misma vez. Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía. Que se iba pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga. Me mintió. Tú y ella en una cama, allá en Bayamo. Quizás en Isla Verde o Carolina, cuántos hoteles ensució. Tú también, los odio a los dos".

Ahora bien, luego de este éxito mundial, Romeo Santos dio declaraciones sobre si habrá una segunda parte de esta canción. Él asegura que está en deuda con William Omar Landrón Rivera (Don Omar).

"Yo entiendo que tengo una deuda con William, porque es uno de los urbanos que yo más admiro. Para mí es el más versátil, el más completo. Es una leyenda que todos respetamos y que sabemos su capacidad musical. William y yo tenemos eso pendiente".

Asimismo, dijo que "Tenemos años de estar hablando de volver a grabar. Yo le tengo miedo a ese monstruo 'Ella y yo'". Él se pregunta cómo ellos podrán superar esa canción". Por lo que dice que le ha quedado mal a 'Don Omar' por esa razón.