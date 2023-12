Foto de Rigoberto Urán y su madre Aracely

Rigoberto Urán no solo ha alcanzado el éxito en el mundo del deporte, sino también en los negocios, pues cuenta con diferentes empresas en Colombia, algunas de ellas son: 'Grosería by Rigo', 'Go Rigo Go', 'La finca de Rigo' y 'El café de Rigo'.

Urán es un hombre muy familiar y con frecuencia se comparte varios aspectos de su vida personal en sus redes sociales, allí se muestra junto a su pareja Michelle Durango y su pequeña hija Carlota.

La novela 'Rigo' ha retratado los momentos más significativos en la vida del antioqueño. La producción cuenta con un elenco de lujo y algunos de los actores que hacen parte del proyecto son: Juan Pablo Urrego, Ana María Estupiñán, Robinson Díaz, Sandra Reyes, Julián Arango y Yesenia Valencia.

Reyes interpreta a doña Aracely, madre del deportista, y para muchos internautas su parecido es innegable. Además, elogian la gran caracterización que hizo la actriz.

Recientemente, la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN, compartió un collage en el que se ve a Rigo y su madre en la vida real, cuando ella lo acompañó en una de sus competencias, esta escena fue recreada en la novela y el canal subió la respectiva imagen. Tras esta publicación, varios seguidores de la producción quedaron sorprendidos por el gran parecido de las mujeres y elogiaron al elenco de 'Rigo' y también a la familia Urán.