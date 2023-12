Rigoberto Urán ¿En qué se gastó la primera platica que le entró con el ciclismo?

¿De cuánto fue el primer cheque que recibió Rigoberto Urán?

El ciclista, oriundo de Urrao, Antioquia, compartió que, aunque su primer ingreso importante en el ciclismo fue de 500.000 pesos en 2001, el monto posterior en 2003 fue fundamental para ayudar a su familia, especialmente a su madre y hermana menor.

¿Cómo empezó a cambiar la vida de Rigoberto Urán con el ciclismo?

Urán explicó con emotividad que destinó la totalidad de ese cheque a mejorar las condiciones de vida de su familia, enfocándose especialmente en su hogar. Relató que en el año 2004, gracias a su persistencia en el deporte y su desempeño, unas personas en Antioquia decidieron remodelar por completo la casa en la que vivían.

"En el 2004 la gente de Medellín se dio cuenta de que mi casa no estaba en las mejores condiciones y me la remodelaron toda, mejor dicho hasta el baño que tenía en la marranera me lo cambiaron", confesó Urán con evidente emoción.

Esta revelación del ciclista, que ahora es una estrella reconocida en el mundo del deporte, muestra su profundo compromiso y gratitud hacia su familia, así como su constante deseo de mejorar su entorno, especialmente para su madre, quien jugó un papel crucial en su vida y carrera deportiva.