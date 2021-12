"Rico": Pipe Bueno sobre el aumento de boobs de Luisa Fernanda W

"Yo quedé feliz, me puse 110 cc más”, expresó Luisa Fernanda W en sus redes sociales.

Entre las cosas que los más de 16 millones de seguidores quisieron saber, estaba la opinión de su pareja respecto al aumento de senos de Luisa Fernanda W.

“Yo opino que rico, que rico país, lo que pasa es que quedaron iguales, entonces para qué se las cambió; estás es inflamada, eso va a quedar igual”, dijo Pipe Bueno.

Ante su respuesta, Luisa le increpa nuevamente para saber si él las quería más grandes.

“Lo importante aquí, es que yo quedé feliz y las cambié por mí, me puse el tamaño que yo quise”, agregó la influencer.

Así mismo, otro de sus seguidores escribió por la red social que con los anteriores implantes se veía menos 'tetona' y le quedaban bien.

Entonces nuevamente Luisa Fernanda W aseguró que ese es el gusto de ella, “a mí me gusta el seno grandecito, no algo exagerado, pero a mí sí me gusta el seno grande”.

“Como yo les conté tenía 400 cc y no se me veían tan grandes y pues estos tampoco es que se me vean muy grandes, la verdad es que normal (…) yo quedé feliz, me puse 110 cc más”, indicó la instagramer.