Alina Lozano y Jim Velásquez han dado de qué hablar, luego de que se casaran por todo lo alto en compañía de su familia y amigos. Aunque muchos los han criticado por la gran diferencia de edad, ella de 55 y él de 24. Por lo cual, en su momento dijeron que a ellos no les importaban esos comentarios negativos.

Además, a diario suben a sus redes sociales lo bien que la pasan juntos y lo felices que están con cada una de las experiencias vividas. Recientemente, los internautas revelaron cómo se vería un hijo de la pareja y dejó a muchos impresionados. Utilizaron la inteligencia artificial con dos aplicaciones.

Fue con Baby Generatory la otra TinyFaces. En la primera foto se pede ver el rostro de un niño con un gran parecido a Jim Velásquez. En esta el pequeño saldría con cabello rubio y ojos cafés oscuro, como los del joven de 24 años. Luego en TinyFaces salieron dos fotografías. En ella los dos tienen el cabello café oscuro, al igual que los ojos. El pequeño tiene más parecido a él y la niña sí a ella.

Alina Lozano y Jim Velásquez enfrentaron diversos contratiempos durante su luna de miel. Inicialmente, compartieron un video confirmando que les negaron el acceso al avión debido al tipo de boleto adquirido, dejándolos desilusionados ante la perspectiva de viajar a Roma. Después de este incidente, no se tuvo más información sobre el destino planeado.

Posteriormente, publicaron otro video indicando que se encontraban en Roma, pero enfrentaban problemas con el alojamiento, ya que la reservación no cumplió con sus expectativas. Alina expresó su frustración al señalar que ya había pagado y consideraba injusta la situación.

"Ya no quiero llorar, ni siquiera puedo articular palabras, y lo peor es que estoy aquí hablando con ella y solo me dice 'tenme paciencia Alina'. ¿Paciencia para qué, si hace tres meses pagué todo? Todo estaba perfectamente organizado, y ella no asume ninguna responsabilidad ni me reembolsará el dinero para poder solucionar la situación aquí", expresó la actriz de 'Pedro el escamoso'.