Revelan video de Yailin agrediendo a periodista de su país: embarazada y todo se prendió a golpes

Al parecer Yailin y Anuel habrían movido sus influencias para que las imágenes no salieran a la luz

Según un relato, todo se dio porque intercambiaron un par de palabras en el lugar y la dominicana se abalanzó contra la periodista.

La mujer indicó que Yailin y su hermana la golpearon y le jalaron tan fuerte el cabello que le quitaron las extensiones.

“Me agredió, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños majao y me aruñaban”.

Así mismo, expresó que para ese entonces la joven dominicana estaba en estado de embarazo y por eso ella no hizo nada, solo intentó cogerle las manos para evitar que la siguiera golpeando.

En ese momento, varios seguidores de Yailin no creyeron en las declaraciones de la periodista y desestimaron el testimonio de 'Fogón'.

Sin embargo, para sorpresa de los incrédulos, hace poco se conocieron los videos de las cámaras de seguridad del lugar, en donde se puede observar la agresión de la cantante de 'Chivirika'.

Algunos indican que el video no se habría conocido antes, ya que la dominicana junto a Anuel (su pareja en ese entonces) habrían movido sus influencias para evitar la publicación del video.

Sin embargo, ha llegado el momento de la verdad y Enrique Crespo del programa "Universidad de la calle" reveló las imágenes del día en el que Yailin agredió a Fogón.