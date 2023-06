Revelan la fecha exacta en la que Shakira supo que Gerard Piqué le era infiel con Clara Chía

En medio de todo esto, lanzó varias canciones donde hablaba indirectamente de su expareja: 'Te felicito', 'Monotonía', 'Music Sessions, Vol. 53' y 'TQG', en donde contaba todo lo que pasó con Piqué. Ahora bien, quiso explicar cómo fue que se enteró de que le estaban colocando los cachos.

"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", expresó.

Eso quiere decir que, en el 2022 supo que Gerard le era infiel con Clara Chía, una joven de 24 años que conoció en España. La sorpresa que se llevó fue muy grande y dijo que "Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba".