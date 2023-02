Retoque de Yina Calderón en su rostro causó críticas: "busca ayuda psiquiátrica"

Los internautas aseguran que Yina Calderón no está bien psicológicamente.

Yina Calderón es una de las influencers más conocidas del país luego de su participación en ‘Protagonista de novela’ y también por las polémicas que ha desatado con otros famosos por redes sociales.

Adicional, la huilense es experta en llamar la atención en redes sociales por los innumerables procedimientos estéticos que se ha realizado para arreglar su apariencia física; sin embargo, dichos retoques han causado que más personas la critiquen.

Lo anterior porque la empresaria ha tenido malos resultados, como por ejemplo los biopolímeros que le inyectaron en los glúteos y por los que tuvo que pasar varias veces por el quirófano.

Parece que Calderón no ha aprendido de los errores porque sigue modificando ciertas partes de su cuerpo para mejorar su apariencia.

En esta ocasión, la Dj subió un video en sus cuentas de Instagram y contó que para este viernes tomó la decisión de inyectarse los labios.

Así, la influencer nombró mientras esperaba en una camilla que: “me está diciendo la doctora que tengo los labios bonitos, pero yo quiero un poquito más… vamos a ver cómo me quedan”.

Segundos más tarde, Yina muestra el resultado, donde sus labios quedaron un poco desproporcionados, esto probablemente por la inflamación que se cura en unos días para ver el resultado final.

Sin embargo, los internautas criticaron esta decisión, ya que a pesar de que no va a quedar así, para muchos ya se ha realizado varias cosas en su rostro, senos, abdomen y glúteos.

Entre los comentarios que se leen en la publicación están: “qué daño te hicieron”, “¿por qué te haces tanto daño?” “parecen picaduras de abeja”, “esa boca te quedó torcida”, y hubo una en especial que llamó la atención de la usuaria :

“Yo soy mujer, también no debería opinar sobre ella, pero es que sinceramente le falto educación a esta mujer y valores yo no sé si no piensa en que cuando llegue a una cierta edad todo eso le va a jugar en contra”.