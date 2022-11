¿Recuerdas a 'Caco' de 'Pandillas, guerra y paz'? Pues esto hace actualmente

Alexis Calvo ahora es parte de la Selección Colombia de Fútbol de talla baja.

Algunos artistas que fueron parte de este seriado fueron Freddy Ordoñez, Juan Sebastián Calero, Adrián Jiménez, John Alexander Ortiz, Francisco Bolívar, Julio Sánchez Coccaro, entre otros. Uno de los personajes que también hizo parte de la trama es el de ‘caco’ que fue representado por Alexis Calvo.

Todos estos actores y actrices siguieron su camino actoral y otros de se han dedicado a otras actividades, como el caso de Alexis Calvo, quien personificó a ‘caco’, un ladrón de casas junto a sus hermanos y su madre, quien les decía que no podían robar a gente pobre o adultos mayores y que tenía además, un dicho muy particular “ladrones, pero no matones”.

Saltó de la pantalla chica a la política y ahora se encuentra practicando es deportista, pues integra en la actualidad la Selección Colombia de Fútbol de talla baja, grupo que será participe de la primera versión de la Copa Intercontinental, en Mesitas del Colegio, Cundinamarca.

Por medio de sus redes sociales, el actor y deportista a dado a conocer parte de los momentos de su día a día. Es más, comenta que hace poco visitó en el Vaticano al Papa Francisco, quien dio un discurso sobre la discriminación.