Reconocido actor estaría en problemas al ser acusado de robo: terminó en un CAI de la Policía

El actor implicado es el famoso Méndez, protagonista de la novela 'Hasta que la plata nos separe'. Esto es lo que se sabe.

Por esos días, en toda Colombia se hablaba del famoso ‘Méndez’, el personaje principal de la producción que marcó un hito de audiencia en la época en el Canal RCN.

‘Rafael Méndez’ fue un personaje interpretado por Víctor Hugo Cabrera, uno de los mejores actores de la televisión colombiana. Este fin de semana el recordado Méndez volvió a ser noticia, pero no por una nueva aparición en una novela, sino por un escándalo.

El actor fue demandado ante la Fiscalía General de la Nación por hurto y engaño. Lorena Rovira, quien denunció que fue robada por el actor, explicó lo que sucedió en el programa La Red, "que la gente sepa la clase de persona es él", dijo.

En ese sentido, explicó que una amiga le presentó al actor, se tomaron unos tragos y viajaron a El Meta, pero a la salida del bar se le perdió el bolso, en el cual tenía 700.000 en dinero en efectivo y sus tarjetas con las que dice le hicieron una compra de 1 millón de pesos.

"Al siguiente día fuimos a un centro comercial nos mostraron cámaras y nos dimos cuentas que él sale de discoteca con el bolso, entra a la camioneta y luego aparece la persona que se lleva el bolso de la camioneta. Él no decía nada, salimos de ahí y fuimos al CAI de la Policía", agregó Lorena.

En ese sentido, dijo que con la Policía nuevamente fueron al centro comercial a ver las cámaras y se evidenció lo que ella decía, pero el actor continuó negando todo. Lo cierto, es que el tema de la denuncia no ha prosperado porque no hay pruebas suficientes para culpar al actor, dado que no le encontraron los elementos.

Perfil del actor

Víctor Hugo Méndez cuando se grabó la telenovela tenía 37 años. Hoy, a sus 54 años (24 de abril de 1968), el artista luce radicalmente distinto.

Pese a todo el éxito alcanzado, posterior a Hasta que la Plata nos Separe han sido pocas las apariciones de Víctor Hugo Cabrera en la televisión nacional. Por eso, muchos se preguntan cuál fue el motivo, razón o circunstancia del retiro del artista que es una verdadera celebridad.

Lo que se sabe es que Víctor se alejó de la televisión por cuenta de que la mayoría de producciones tenían como eje el narcotráfico, un tipo de historias que no le gustan y que consideran son negativas para la imagen de Colombia.