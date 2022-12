Reconocido actor cuenta cómo han sido sus días en Estados Unidos: “se sufre mucho"

El actor caleño Andrés Felipe Martínez se fue buscando un mejor futuro para él y su familia.

Gracias a su talento y experiencia, el caleño de 60 años logró alcanzar la fama, sin embargo, recientemente no se le ha visto vinculado a ningún proyecto laboral, pues tras una crisis económica, el actor decidió vender algunas de sus pertenencias e irse a probar suerte a Estados Unidos para darle un mejor futuro a sus hijos.

Pese a que no le ha ido mal ya que ha trabajado haciendo aseo en casas y actualmente en una empresa de envíos, Andrés Felipe Martínez contó en un programa de entretenimiento Nacional que estar allí le ha costado mucho, pues estar alejado de sus hijos es un tema bastante complicado.

Unido a extrañar su familia, su país, sus raíces, el actor relató algunas experiencias que ha tenido que vivir, pues según él come poco y hasta le tocó dormir en el piso, pues prefería ahorrar cualquier 'pesito' a tener algunas comodidades.

"Me tocó dormir en el suelo porque prefería quedarme en un sitio específico y no regresar a mi casa porque me costaba tiempo y dólares" contó.

Asimismo, Andrés aseguró que aunque en Estados Unidos se sufre mucho, allí se puede ahorrar y hacer más cosas, pues mientras que en Colombia lo que ganaba no le alcanzaba para nada, en el nuevo país ha logrado varias cosas ya que de acuerdo a su relato ya tiene 'social security', permiso de trabajo y hasta tiene una abogada para tramitar su visa de talento.