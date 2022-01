Varios medios recopilaron las imágenes de la cuenta oficial del actor de 'Café, con aroma de mujer'.

Sin embargo, pese a que la información surgió del perfil del actor de ‘Café con aroma de mujer’, los espectadores de las plataformas digitales quedaron confundidos al ver que la publicación fue eliminada a los pocos minutos de este espacio.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien, hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, afirmó Levy en un post de fondo negro, donde hablaba de su relación con Elizabeth Gutiérrez.

Aunque la historia desapareció, William usó este mismo medio para compartir un pequeño mensaje en inglés, el cual decía: “I’m ready for the new chapter in my life (Estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida)”.

Muchos de los fans del artista afirmaron que podría tratarse de un hackeo de su cuenta o posiblemente fue un impulso de momento, del cual se arrepintió tiempo después. Medios internacionales como ‘Chismes No Like’ aprovecharon para compartir el post y dejar al aire la veracidad de la situación.

Por el momento la pareja no se ha pronunciado al respecto ni ha negado lo sucedido. Lo cierto es que los famosos han pasado distintas etapas de su relación, donde se han separado en diferentes oportunidades como en 2008.