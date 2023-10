RBD y la historia de su concierto que terminó en tragedia

“Nos dijeron que habían fallecido tres personas y que no era nuestra culpa, pero que desgraciadamente con las cosas buenas de la fama o que te vaya bien a veces pasan esas cosas”.

Al recordar este trágico momento, reflexiona y expresa que en esos momentos pensó que aunque no fuera su culpa, si ella no existiera y no hubiese ido a ese lugar, esas personas no se hubiesen muerto. La fatal noticia hacía que Dulce María tuviera pesadillas al respecto.