RBD se refirió a los conciertos en Colombia, ¿Karol G cantará con ellos en Medellín?

Ahora bien, en una reciente entrevista hablaron sobre este evento y las sorpresas que habrá. La presentadora no se podía quedar con la pregunta de si Karol G iba a estar con ellos en el mismo escenario, a lo que ellos respondieron. "Hay sorpresas, pero todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí es que, aquí las reglas cambian", expresó.



Por lo cual, los internautas no perdieron la oportunidad para comentar y hablar al respecto de si anhelan ver a Karol G en ese escenario con RBD, los artistas más esperando en 'Medallo'.

Además, pidieron un último favor, para vivir algo soñado. "Si las reglas cambian", "crees que sigue abierta la posibilidad de que Poncho nos regale un último concierto", expresaron algunos.



Hay que recordar que, Karol G confirmó un concierto en la capital antioqueña el próximo 1 de diciembre. Llegará a su tierra natal con el 'Mañana será bonito Fest' y será el festival más esperando por todos.