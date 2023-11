RBD: así es el imponente escenario del concierto en Medellín

Para los que me pidieron así se ve desde la “Zona tras de mí” para el concierto de RBD en Medellín 🔴⚪️ Aclaró que aún falta por montarse la pasarela, pantalla frontal, subir más las pantallas, montar palcos, etc. pic.twitter.com/70HOqOdHyK

Canciones que podrán escuchar en este concierto de RBD serán:

1. Tras de mí

2. Un poco de tu amor

3. Cerquita de ti

4. Aún hay algo

5. Otro día que va

6. Así soy yo / Cuando el amor se acaba / Fuego

7. Inalcanzable

8. Tenerte y quererte / Me voy / Dame / Y no puedo olvidarte / Para olvidarte de mí

9. Enséñame

10. Qué hay detrás

11. Tu amor

12. Era la musica / Wanna Play / Cariño mío

13. Celestial

14. Bésame sin miedo

15. Ser o parecer

16. Futuro ex-novio / Qué fue del amor

17. No pares

18. Este corazón

19. Siempre he estado aquí

20. Empezar desde cero

21. Solo quédate en silencio

22. Sálvame

23. Nuestro amor

24. Rebelde