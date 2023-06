Rauw Alejandro y Bizarrap estrenan su canción con mensaje a Rosalía y un toque de Shakira

Su ritmo encantó a todos, además, porque tiene un mensaje para Rosalía y en una parte de la canción añadieron un sonido muy particular.

Bizarrap sigue haciendo historia y en esta oportunidad lo está logrando con los Music Sessions con diferentes artistas. Recientemente, fue todo un hit mundial con Shakira y ahora estuvo con Rauw Alejandro . Su ritmo encantó a todos, además, porque tiene un mensaje para Rosalía y en una parte de la canción añadieron un sonido muy particular.

Se trata de los gemidos que hace Shaki que aparecen en 'Loba'. El usuario de Twitter, @wwshak, fue uno de los que se dio cuenta y hasta le escribió al productor argentino lo siguiente. "Los gemidos/jadeos aquí son las de Shakira en She Wolf/Loba y no van a convencer de lo contrario", expresó.

Este Music Sessions#56 ha sido todo un éxito, tanto así, que ya está en el puesto número 4 de las tendencias de música en YouTube. Y en menos de 24 horas ha logrado más de 7 millones de visualizaciones. Más de uno quedó impactado con tremenda canción. Los comentarios fueron muy positivos y pidieron más colaboraciones.

"La rompieron", "Es totalmente lo que esperaba", "gran música, gran video, esto es perfecto", "Volvió el biza que todos conocemos", "algo le falto, de la parte de Rauw, la instrumental está brutal", "Se escucha bien", "me encanta", "en el minuto 1:22 salen los gemidos de Shakira de loba", "después del tema con Shakira ninguno lo pudo superar", dijeron algunos.

Letra de BZRP Music Sessions #56 con Rauw Alejandro

Me mata lo que tienes puesto, pero en verdad lo que está debajo quiero ver

'Vayámonos' dicen tus gestos y yo puesto pal bellaqueo

¿Pa' qué dormir solo? Si tú estás sola

Tú me quieres probar, yo comerte toda. Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda. Yo estoy solo y tú estás sola

Tú me quieres probar, yo comerte toda. Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda. Ra' Rauw. Dime, mami, ¿qué necesitas?

Sol y playa con la neverita. Marihuana con sus amiguitas

Ahora es mala, con maldades a ese cora le pone curita

Me gusta que se queme pa' que desnuda se le vea blanquita

Que Dios la bendiga, está en otra liga. Si estás despecha', yo te hago un rehab pa' darte figa

Otras poses pide. Sigue y no le da fatiga. La noche es nuestra y pasarla bien es la meta

¿Dónde más quieres que te lo me'? Entrégate (mami).

Sin sentimientos, todo quítate (pa' mí), poco fumado ya me arrebaté (por ti)

Y si otra noche nos volvemos a ver. No va a ser nada serio.

Se le nota el gistro por fuera de los cargos. Tú eres una bellaca y yo un palgo

Llégale, que de lo demás yo me encargo.

Después que le di, en la cama me dejó un charco

Llegó el finde, hora de ponerse los tacos

Con sus amigas planea el atraco

Quiere un caco que le dé contacto. Métele bellaco en el acto (x3)

¿Pa' qué dormir solo? Si tú estás sola Tú me quieres probar.

Yo comerte toda. Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda. Yo estoy solo y tú estás sola

Tú me quieres probar, yo comerte toda. Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda.Yo estoy solo y tú estás sola

Tú me quieres probar, yo comerte toda. Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda