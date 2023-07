Rauw Alejandro habría dedicado canción a Rosalía por su ruptura: "me estoy muriendo por dentro"

Rauw Alejandro habría dado pistas hace un par de semanas, sobre la ruptura con Rosalía.

Así lo dijo el cantante puertorriqueño, quien aseguró que no le puso los 'cachos' a la española. Sin embargo, varios empezaron a decir que el mensaje de él no decía la verdad, porque no coincidían los tiempos. Allí decía que hace meses habían acabado con su relación, pero Rosalía habló de su matrimonio hace un mes, no más.

Más de uno quedó pensativo, pero luego la intérprete de 'Con altura' se pronunció y pidió respeto por todo lo que está pasando. Además, que no ha pasado unos días, después de darse a conocer esta noticia.

"Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar".

Luego de esto, se empezó a especular que Rauw Alejandro le habría dedicado la canción 'hoy aquí'. Este sencillo lo publicó hace tres semanas, y hasta hace unos días, le empezaron a comentar todos los internautas. Aquí está parte de la producción musical.

"De ti, mal me despedí. La última vez que tú y yo nos vimo'

Ojalá estuvieras hoy aquí. Para continuar lo que no pudimo'

Baby, ya no miro el reloj. Aunque ya son más de las doce. Ya no me funciona el alcohol

Y en mi mente sigue tu nombre. Mami, yo me acuerdo de ti (de ti)

Cada vez que en la disco, solo me toca bailar. Cuando no estás aquí, no

Yo me estoy muriendo por dentro, te voy a buscar".