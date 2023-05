Ramiro Meneses habló de extraña enfermedad que padece y que dificulta la comunicación con los demás

La confesión de Ramiro Meneses se dio en una entrevista con el reconocido odontólogo Marlon Becerra.

El director y productor antioqueño le confesó a Becerra que padece el síndrome de Asperger, y le explicó que dicha condición afecta la comunicación dentro del núcleo familiar.

Asimismo señaló que lo que padece tiene que ver con alejarse del mundo exterior, y dio a conocer que fue por esto que dejó de pintar durante mucho tiempo porque le costaba un gran trabajo poder hacerlo.

“Tiene que ver con el ensimismamiento. A mí me gustaba pintar pero no podía volver, me costaba regresar; yo siendo músico en la casa o en el carro no escucho música, los ruidos fuertes me alteran mucho y los gritos”.

Menese también le contó al odontólogo, cómo lo afectó el síndrome de Asperger en el reality de cocina del Canal RCN “Masterchef Celebrity”.

“Imagínate como era para mí en un boleo todo era pérdida de tiempo, todo me tocaba calcularlo antes para poder manejar la cosa”.

Finalmente detalló que cuando más lo afecta este síndrome, es al momento de interactuar con sus familiares y amigos, ya que en algunos momentos está desconectado de la realidad e involuntariamente no les presta atención.

“A veces no estoy, muchas veces no estoy. Entonces, en mis relaciones cerradas se vuelve complicado. Por ejemplo, con mi hija, a veces ella me dice: ‘Pa’, pa’, y yo le contesto: ‘¿Qué pasó?’, y ella me dice: ‘Te estaba preguntando tal cosa?”, concluyó el artista.

