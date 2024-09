En el año 2010 se estrenó por primera vez ‘Amor sincero’, la serie que relató momentos clave de la vida de Marbelle, destacando la lucha de la vallecaucana por convertirse en una de las cantantes más reconocidas de su región.

Rafaella Chávez habló de procedimientos estéticos en su rostro

Durante la sesión, un seguidor le preguntó: “¿Quién te operó la nariz?”. Rápidamente, la emergente artista aclaró que no ha pasado por cirugías estéticas en su rostro.

No dejes de leer: Marbelle acentúa los insultos a Pirry luego de las declaraciones contra su hija ¿Se está pasando?

“Yo no he recurrido a cirugías, no me he operado la nariz, aunque muchos puedan pensar lo contrario”, aseguró. Además, señaló que ha optado por procedimientos no invasivos en esta área, confiando exclusivamente en su doctora, Cami Martínez, para cualquier intervención en su rostro.

Este hecho fue publicado en un perfil de Instagram en el que se comparten contenidos de famosos y se vieron reacciones como: “Tan natural como la mamá”, “Ella no tiene cirugías, las cirugías la tienen a ella, Igual es muy linda”, “¿Y la boquita se la picaron las abejas?”, “Sí nena muy natural”.

Lee también: Rafaella Chávez se despacha contra críticos en redes sociales: "Me hacen más importante"