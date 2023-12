Rafael Novoa, protagonista de 'A corazón abierto', puso en su lugar a reportero por incómoda pregunta

A través de las redes sociales ha mostrado en todas las producciones en las que está y lo feliz que se encuentra cumpliendo cada uno de sus logros. Además, lo orgulloso que está de su familia. Ahora bien, en las últimas horas, Rafael Novoa estuvo en una entrevista en 'Lo Se Todo' y allí le preguntaron sobre su relación con Adriana Tarud.

A Rafael Novoa le preguntaron por Tarud, pero su respuesta sorprendió, porque dijo que estaba bien. Sin embargo, al reportero le quedó la duda de si él seguía casado con ella, pero él dijo que no quería hablar del tema.

Asimismo, dijo que "No sé, la gente sí es chismosa, ¿no?" y cuando le siguieron cuestionan por ella expresó "No, creo que eso no te incumbe".

Frente a este tema, Adriana Tarud no se ha pronunciado, porque no se sabe qué fue lo que despertó los rumores de la separación de esta pareja, que ha dado de qué hablar por lo lindos que se ven. No es la primera vez que hay rumores de separación, ya que en el 2022 también hubo, pero solo quedó en una teoría.