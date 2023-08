"Quiero hacerme amigo de ella": Ex de Guaynaa asegura que él se acercó a Lele por interés

Con relación a ese oscuro pasado, Guaynaa de 30 años tomó la decisión de internarse, siendo el amor que siente por Lele Pons uno de sus impulsos, pues sabía que podría perderla si seguía en ese camino, algo que claramente descartaba, ya que llevaba muy tiempo de haberla conocido.

Pese a que esos sucesos son 'historia patria' en la vida del artista, recientemente alguien de su pasado volvió a aparecer y no para hablar muy bien de él, pues según Jacky Fontánez, ex de Guaynaa, el joven solo se acercó a Lele por conveniencia.

De acuerdo a lo dicho por la mujer en el podcast 'Las más p***', ella y Guaynaa tenían una relación muy bonita; sin embargo, cuando él quiso incluir a Lele en su lista de colaboradores para una canción las cosas empezaron a cambiar, ya que al parecer, el intérprete de 'Se te nota' insistió en convertirse en amigo de ella para que tener una especie de descuento, esto sin olvidar que tiene muchos contactos que le podrían servir.

"Él me dijo 'no, es que quiero hacerme amigo de ella porque me va a salir más barato hacerme amigo de ella... Él me dijo 'a mí me conviene porque ella tiene muchos números y la canción le daría streamings'", aseguró Jacky Fontánez.

Por otro lado, Jacky Fontánez también indicó que en algunas ocasiones Lele Pons se le insinuó a Guaynaa, pues supuestamente le decía frases como "yo quisiera tener un novio así".