¿Quién es la mamá de Felipe Saruma? Muchos dicen que parece su hermana

La mamá de Felipe Saruma se ha robado todas las miradas, ¿Cómo se llama?

Felipe Saruma ha dado de qué hablar en los últimos días, por la supuesta ruptura con Andrea Valdiri . Desde el pasado 16 de septiembre, día del 'Amor y Amistad', no han vuelto a subir nada juntos. Por lo cual, los fanáticos empezaron a rumorar que ya no están juntos.

Además, porque la bailarina ya no trae el anillo de compromiso. Razón por la que, ha aumentado las sospechas, pero la misma Andrea confesó que no porta este objeto, porque sus dedos ya no tienen el mismo grosor de hace un par de años. No lo quiere peder y por eso lo ha guardado muy bien.

Los internautas han revisado muy bien cada una de las historias que suben a sus redes sociales. En una foto de Andrea se pudo observar que estaba Felipe Saruma muy feliz en un set de grabación. Luego de esto, no se les ha vuelto a ver juntos, pero sí en el mismo escenario. Esto ha confundido a todos sus fans.

Yesenia González Jaimes, mamá de Felipe Saruma