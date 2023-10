Quién es la exnovia de Felipe Saruma, su actual pareja es cantante

En medio de todo este 'boom' que se ha creado, se conoció quién fue la novia de Felipe Saruma, la que tuvo meses antes de conocer a Andrea Valdiri. Al parecer, Ashley y Saruma empezaron su relación en el 2020, pero desde el 2019 ya se les veía en los videos que subían a sus redes sociales.

El 25 de julio de 2020 subieron su primera foto juntos y él la comentó "Me haces feliz". Después de aquella captura, se ve cómo siguieron publicando contenido juntos, pero al ver unas más actualizadas ya no se les ve juntos. Por lo cual, no se sabe qué fue lo que pasó entre esta pareja, ¿por qué terminaron?