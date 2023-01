Desde vender batidos hasta ayudante de construcción fue el artista urbano antes de ser cantante, en una entrevista con un medio internacional el Sech confesó que tuvo que vivir momentos difíciles para cumplir sus sueños y que sus padres nunca le dieron la espalda, el mismo tomó la decisión de salir de su casa muy joven para buscar su camino

'Yo me fui de mi hogar a trabajar en construcción, no porque mis padres no me apoyaran, fue una decisión mía. Quería ser cantante, hasta vendí batidos y creí en mi sueño hasta el final de los días', dijo.

También, manifestó que fue un trabajo duro y de constancia, pero que siempre tuvo fe en su sueño y sabía que en algún momento alguno de sus éxitos la iba a “sacar del estadio”, por eso siempre luchó hasta el final. “Sentía que sí podía y siempre veía una imagen de dos personas golpeando una roca y el que se rendía estaba a punto de lograrlo y siempre pensé: ‘quién quita que mañana pegue' siempre confié en Dios".

