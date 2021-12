¡Quedó deforme! Epa Colombia mostró su cara luego de insolarse en su paseo por Cartagena

A través de su cuenta de instagram, Epa Colombia confesó que se le había deformado la cara.

“Miré que yo me enfermé, me fui para Cartagena, yo me sentía super mal (…) amiga me insolé”, dijo.

“Tenía la cara super inflamada, deforme (…) me da hasta pena mostrarte cómo estaba”, indicó.

Epa Colombia dejó ver su cara inflamada, roja y descarapelada. En la imagen, la influencer tiene la quijada y los pómulos hinchados; expresó que incluso antes de la foto se veía peor y que tuvo que aplicarse sábila y leche.

“A mí nunca me había pasado esto amiga, yo estaba muy mal. Es que me pasan un poco de cosas y no entiendo el por qué a mí”, añadió.

“Me da miedo acostarme y mañana otra vez levantarme así”, concluyó.

Algunos de los ciberusuarios no han dudado en dejar sus comentarios al respecto.

"Efecto de Bótox asoleado", "ahora sí quedó hija de Nolberto😂", "una guisa que nunca ha ido a la playa", "qué pecao", escriben los internautas.

La empresaria de keratinas, ha dado de qué hablar en las redes y ante la opinión pública, pues ha protagonizado diferentes escándalos. Entre los más recordados los daños que causó a Transmilenio en medio de las protestas del 2019 o haber lanzado billetes desde un helicóptero en un pueblo cercano a Bogotá.