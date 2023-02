¿Qué te hiciste en la cara Madonna? La cantante sorprendió por su apariencia en los Grammy

A sus 64 años la artista ha sorprendido por cómo luce actualmente. ¿Los años están pasando factura?

A sus 64 años se ha destacado por su talento, con el que ha logrado sacar más de 30 sencillos a lo largo de toda su carrera musical. Asimismo, ha trabajado con varios artistas con el que ha dejado huella.

Entre ellos están: Maluma, Taylor Swift, Avicci, Antonio Banderas, Nicky Minaj, Justin Timberlake, Miley Cyrus, Christina Aguilera, Britney Spears, entre otros.

Ahora bien, Madonna ha sido el foco de atención por sus seguidores luego de aparecer muy diferente en los Premios Grammy. Además, publicó un video en sus redes sociales donde se ve diferente.

Frente a esto, los fans no dudaron en criticar su apariencia. "No me gusta cómo se ve", "ella está perdiendo la cabeza, "se ve muy diferente", "dónde está su cara", "no parece ella". Entre otros comentarios que le siguen llegando la reina del pop.