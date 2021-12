¡Qué romántico! Falcao celebró en redes 14 años de matrimonio con su esposa

El delantero del equipo español Rayo Vallecano, enamoró a sus seguidores con el mensaje a su esposa Lorelei Tarón.

El delantero del equipo español Rayo Vallecano, celebró 14 años de matrimonio junto a su amada y destacó la “suerte” que tuvo al conocerla. La pareja compone una familia numerosa, con cuatro hijos.

Frecuentemente, a través de redes sociales, los esposos demuestran su amor en las redes sociales.

“(…) Para mi la vida, la vida es a tu lado y no la imagino sin ti. Me haces feliz todos los días aún cuando me sacas de quicio con las cosas de ustedes las mujeres (…) suerte la mía de que Dios te haya puesto en mi camino, lo más emocionante de todo, es que lo mejor está por venir”, escribió el jugador.

La romántica publicación desató cientos de comentarios en las redes. Incluso, personalidades colombianas dejaron sus mensajes al respecto.

“Que Dios los siga bendiciendo”, escribió la actriz Caterine Siachoque; “gran ejemplo Feliz aniversario”, comentó la agrupación musical cristiana. Igualmente, seguidores y ciber usuarios dejaron su opinión ante las palabras de Falcao.

“Por más hombres así”, “detrás de un tigre siempre hay una tigresa que está ahí en los momentos difíciles y tiene su espalda para ayudar a llevar la tan pesada carga”, se lee en los comentarios.