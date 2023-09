Qué pasó con PSY, quien fue todo un éxito por su canción 'Gangman Style'

¿Qué fue de la vida de PSY?

En una entrevista con The New York Times, PSY, cuyo nombre de pila es Park Jae Sang, contó que no todo fue color de rosa para él tras su éxito mundial.

Aunque según el sitio web “Celebrity Net Worth”, PSY ha amasado una fortuna de $60 millones de dólares desde que se viralizó “Gangnam Style", esta fama le trajo problemas de alcoholismo.

“Bebía cuando estaba feliz, bebía cuando estaba triste, bebía cuando estaba en casa y bebía cuando salía. La única vez en la que no consumía alcohol era cuando tenía resaca”, dijo el cantante.

La fama de PSY llegó a tal punto que alcanzó a cantarle al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama e hizo colaboraciones con Snoop Dog, y fue entrevistado en varios Talk Shows como el de “Ellen” y “Jimmy Kimmel”

Si bien en Colombia se dejó de saber de PSY y muchos imaginan que su fama desapareció y fue solo un éxito, él sigue siendo bastante famoso.

Aunque jamás pudo superar a “Gangnam Style”, PSY continúa lanzando canciones que son un éxito y sus videos siguen alcanzando millones de visualizaciones. PSY actualmente es muy popular en los mercados asiáticos como los de Corea y China, en los que realiza presentaciones multitudinarias.

Le puede interesar: Jhon Alex Castaño lucha con el alcoholismo

Actualmente, alterna sus presentaciones como artista, con su labor como productor, dado que en el 2019, PSY decidió formar su propia compañía musical para promocionar artistas de K-POP y RAP. La compañía se llama P Nation y es el hogar de artistas como Jessi, Hyuna, Dawn, Crush, Heize y Swings.

Fotos actuales de PSY