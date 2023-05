Arcángel actualmente se encuentra de gira con su 'Just In Time'.

Pese a que Árcangel es tendencia por su talento, también son sus problemas de salud los que lo han mantenido en el foco de los medios de comunicación, pues el artista sufrió un infarto en el 2019.

"Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro. Pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, LA MUERTE!!, pero tampoco me quisiera marchar tan joven", dijo en su momento Árcangel.