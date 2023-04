Prince Royce fue hospitalizado por lesión en su piel: "Esta semana ha sido bastante difícil"

Asimismo, Prince Royce aprovechó el momento para contarle a sus seguidores ya están un poco mejor gracias a las atenciones médicas recibidas, aunque también aseguró haber pasado unos días bastante difíciles.

"Esta semana ha sido bastante difícil para mi. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos", escribió en su cuenta de Instagram.

Tras la publicación, el intérprete de 'Corazón sin Cara' recibió cientos de mensajes de apoyo y pronta mejoría.