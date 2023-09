Presentador español se fue contra Shakira con fuertes mensajes: no la bajó de "cupletista de quinta"

Recientemente, en presentador Alessandro Lequio estuvo hablando de Shakira y no de la mejor manera. "Es una estrella internacional que triunfa en los escenarios más prestigiosos y recibe los premios más importantes y no necesita para nada buscar el protagonismo buscando la venganza de Piqué”.

Fueron las primeras palabras que dijo, pero peor lo dijo después en donde la criticó luego de su gran show en los Premios MTV VMAs. “A veces Shakira se comporta como una cupletista de quinta, que busca el escándalo para intentar vender cuatro discos”, expresó Lequio.

Además, dijo que no le iba a quitar el dolor que sintió, luego que de Piqué la traicionara con Clara Chía. En donde dijo que no hay que seguirle recordando a los hijos todo lo que pasó con Piqué, porque "no está" decir que ella era la "buena" y él el malo.

"Mi hija viendo la película me decía que no quería que sus papis se separaran. Los hijos sufren y esto es recordarle continuamente que soy la buena y él es el malo. A mí me parece que esto es un error"