Presentador de 'Buen día, Colombia' fue mordido por un perro en vivo y en directo

George Pinzón compartió el video con sus seguidores, quienes no tardaron en opinar y afirmar que se rieron mucho con lo que sucedió en pleno programa de 'Buen Día Colombia'. Estos fueron los mensajes que dejaron en la publicación.

"Jajaja el final lo es todo jajaja", "Vacuna para evitar problemas. Gracias a dios 🙏 no fue nada grave", "Ahora me da risa, pero antes fueron 3 días de incapacidad, lavado y vacunas", "No puedo", "mi George siempre llevando las cosas con humor", dijeron algunos.

Esta sería la primera vez que sucede algo de este tipo en un programa. Además, como ellos tienen que salir para hacer entrevistas e interactuar con el público, era uno de los detalles que podría pasar.