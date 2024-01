¡Amor en la Alfombra Roja! Joel Kim Booster, el talentoso actor, comediante y productor estadounidense, no solo llegó para impresionar en los Emmy Awards 2024, ¡sino también para hacer una declaración de amor en vivo!

¿Quiénes protagonizaron el primer beso de la noche en los Emmy?

Acompañado de su novio y productor creativo, John-Michael Sudsina, Booster decidió dar un paso al frente en la alfombra roja y compartir un tierno beso que dejó a todos boquiabiertos. La pareja, que se conoció mientras Booster finalizaba la escritura de su película de 2022, ‘Fire Island’, ha demostrado que su amor está más fuerte que nunca.

¿Quién es Joel Kim Booster?

Joel Kim Booster, conocido por su participación en éxitos como Big Mouth, The Other Two, Shrill, Search Party y Sunnyside, no solo se ha destacado por su talento en la pantalla, sino también por ser una figura abiertamente homosexual en la industria del entretenimiento.

¿Era una relación secreta?

La pareja ha sido abierta sobre su relación desde el principio, y al besarse en la alfombra roja de los Emmy, han llevado su amor al siguiente nivel, confirmando al mundo su compromiso y cariño mutuo. Booster ha sido un defensor de la autenticidad y la sinceridad en cuanto a su identidad y preferencias diversas, inspirando a muchos en la industria y más allá.

En una noche llena de glamour y reconocimiento a lo mejor de la televisión estadounidense, Joel Kim Booster y John-Michael Sudsina no solo se llevaron la atención de la audiencia, sino que también iluminaron la alfombra roja con su amor radiante.