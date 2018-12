Las Kardashian siempre dan de qué hablar por una cosa o por la otra. Aunque Kylie Jenner, Khloé y Kim Kardashian son las más mediáticas por sus escándalos y atrevidas fotografías que comparten con sus millones de seguidores en redes sociales, el turno le tocó ahora a la ‘top model’ Kendall Jenner.

Resulta que la supermodelo de 23 años es considerada como ‘bulto de sal’ para los partidos de los Philadelphia 76ers en la NBA ¿La razón?

Pues bien, de acuerdo con lo reportado por la revista Cosmopolitan, por medio de la página change.org en la que cualquier persona puede hacer una recolección de firmas a favor o en contra de algo, un joven identificado como Aidan Powers hizo viral una petición en nombre de los seguidores de los Philadelphia 76ers para que Kendall Jenner no asista más a los partidos de la NBA.

Es de mencionar que últimamente la modelo ha asistido a los juegos para apoyar a su supuesto novio, el basquetbolista australiano Ben Simmons, de 22 años de edad.

Sin embargo, los seguidores del mencionado club no están nada contentos con la racha de pérdidas que han venido teniendo, y no pueden encontrar otra culpable más que la modelo californiana. Según Powers, el equipo no para de perder desde que jugaron en la ciudad de Jenner.

Por este motivo se inició la recolección de firmas que ya superó las 10 mil.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital