Poncho Herrera, ex RBD, iba a estudiar aviación antes de ser famoso ¿Qué pasó?

Últimamente Poncho Herrera ha estado en el 'ojo del huracán' por sus declaraciones relacionadas con el reencuentro de 'RBD', pues desde que el actor decidió no hacer parte de la gira 'Soy Rebelde World Tour', ha recibido cientos de críticas e incluso ha aumentado los rumores de enemistad con los otros integrantes de la banda mexicana.

Ante dichas especulaciones, el actor aseguró que por cuestiones de tiempo no puede hacer parte de la gira musical, no obstante, también indicó que no quiere hacer del reencuentro con sus amigos Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Christian un negocio, pues para él es más importante la amistad.