Piso 21 contó la vez que una fan convulsionó cuando los conoció

El 'Profe' contó toda la historia, porque él fue uno de los involucrados y no pudo evitar reírse y sentir rabia al mismo tiempo. Ellos querían ayudar, pero salieron regañados.

"Una niña que nos estaba pidiendo foto nos abrazó y todo, y empezó a convulsionar. A Pablo y a mí nos tocó llevarla a la clínica, porque el papá la había dejado ahí en el concierto. Llegó él y se puso bravo con nosotros y nos preguntó ¿qué le hicieron?"

Los fans no pudieron evitar comentar y asegurar que ese fue uno de los mejores capítulos que han visto hasta el momento. Y dejaron un par de mensajes en el video que tiene más de 80 mil visualizaciones.

"El mejor capítulo, super parchado, muy fluido, ni sentí el tiempo, me encantó", "Amé demasiado este episodio y ellos se vieron super cómodos", "Creo que ha sido el mejor capítulo de todos", "los mejores invitados hasta ahora", "De los episodios que más he disfrutado" Me encantó, yo amo Piso 21 y a Majo", dijeron algunos.