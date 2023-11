“En estos días leí la noticia de una joven actriz que murió de cáncer, y me hizo reflexionar mucho sobre lo fugaz de la vida y las cosas de las que a veces me quejo, eso me motivó a hablar de esto que me pasó hace unos meses y de lo que no había hablado porque no veía por qué, ahora creo que tengo algo que compartirles”, expresó el tunjano.

“Afortunadamente y gracias al universo mi hermana había venido a visitarme ese día. Llegó como a los 15 minutos de la caída y me encontró. Ella me decía que de mi cabeza salían chorritos de sangre. Casi me encuentran muerto”, narró el también creador de contenido.

Asimismo, detalló que le tomaron 22 puntos en la cabeza. “No recuerdo nada. Tengo memoria como hasta de un día y medio después ya en el hospital. Me hicieron un TAC (tomografía axial computarizada) y otra serie de exámenes”.

Ante este aparatoso accidente, Pirry reflexionó sobre lo cerca que estuvo de la muerte. “Cuando desperté y vi la magnitud de la herida me di cuenta de lo fácil que se te puede ir la vida. No tienes que estar haciendo un deporte extremo. A uno, a veces, se le va la energía y la vida pensando no en lo que uno podría tener o lograr, sino en lo que no se tiene”, señaló.

“Si usted se puede levantar hoy y tiene salud, usted puede lograr cualquier cosa y eso hay que agradecerlo”, comentó.

Finalmente, el periodista indicó que tras el accidente ha venido presentando “un par de episodios raros” y está a la espera de los resultados de algunos exámenes.