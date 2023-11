¿Pique y Clara Chía se casaron? La verdad detrás del video que lo 'confirmaría'

Lo que muchos detallaron, es que no se le nota la boca al hablar, confirmando que usaron inteligencia artificial para crear este video. Además, aparece una supuesta foto, de la joven de 24 años, con el presidente de la King's League. Sin embargo, esta también es falsa.

En medio de esto, los mismos seguidores afirmaron que esa no es la voz de Piqué. Además, otros empezaron a decir que los felicitaban por estar juntos, como también, recordaron que con Shakira nunca llegó a casarse.

En el audio se puede escuchar perfectamente cuando dice lo siguiente. "Tengo una noticia que va a sacudir el mundo. Me he casado con Clara Chía. Era día cualquiera y Clara Chía estaba ahí con esa sonrisa que me desarma".

Finalizó diciendo que "algo dentro de mí dijo ‘es ella’, no era un plan, no era con paparazzis, era simplemente perfecto. En un pulso de amor y certeza decidimos que no queríamos perder ni un día más"