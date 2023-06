Piqué y Clara Chía estarían envueltos en un problema legal ¡Las demandas van y vienen!

Según el medio LOC de El Mundo, Jordi Martín no podría acercarse a Gerard Piqué o Clara Chía a menos de 3.000 metros, esto sin importar que el periodista se encuentre en sus labores cotidianas.

Por su parte, Jordi se preocupa por la decisión del juez, ya que asegura no solo lo perjudica a él, sino a la profesión del periodismo en general.

"Si el juez ordena esa medida, será un gravísimo precedente para la profesión, para los fotoperiodistas y para la prensa en general", dijo el paparazzi.

Cabe resaltar, que en anteriores ocasiones, el paparazzi español dio a entender que Piqué no lo quiere por su cercanía y apoyo a Shakira, esto sin dejar de lado que aseguró que el futbolista lo habría llamado para insultarlo.

"No solo eso. Me denuncian por acoso ¿y luego me llaman por teléfono para insultarme? Como te lo cuento, Piqué me ha llamado para mofarse de mí y lanzarme todo tipo de insultos. Pues bien, voy a pedir un registro de llamadas a la compañía para demostrarlo", manifestó Jordi Martín.

Este lio legal entre Piqué, Clara Chía y Jordi Martín sigue llamando la atención de los medios, pues este 7 de junio los tres comparecieron ante el juez.