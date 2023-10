Piqué soltó la lengua y reveló por qué no habla sobre Shakira

Sin embargo, Gerard no se había pronunciado por todo lo que había pasado con Shakira. Tanto así, que solo optó por guardar silencio y seguir con su vida. En varias ocasiones, cuando iba a Miami, a ver a sus hijos, le preguntaban sobre el mismo tema y solo seguía derecho para no responder a dichos cuestionamientos.

Ahora bien, Piqué estuvo hablando en el programa 'Joaquín, el novato', junto a su amigo Ibai Llanos. El exfutbolista Betis le dijo que todas las historias tienen dos versiones y que nunca se ha escuchado la de él.

Por lo cual, le preguntó que por qué no decía algo al respecto. A lo que el español contestó. "No creo, no vale la pena". Esto sorprendió a muchos, porque pensaron que en algún momento.

Hay que destacar, que Gerard Piqué ha estado muy contento con Clara Chía en los últimos días. Recientemente, se fue a unas vacaciones por Croacia y dejaron ver lo bien que la pasaron.