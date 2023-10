Piqué se picó: la exigencia que hace cuando sale de fiesta con Clara Chía

Recientemente, en el programa español 'Socialité', dijo que Gerard Piqué le habría exigido al DJ de un bar, que por favor no colocara canciones de Shakira mientras él estuviera ahí con Clara Chía. Una persona se habría acercado al DJ para pedirle 'Waka Waka' de Shakira, pero él le respondió diciendo que no podía por petición de Piqué.

Además, como si fuera poco, la pareja española se habría hecho en una zona VIP, para que nadie se pudiera tomar fotos con ellos. El portal del Herlado de México, expuso lo que un asistente de la discoteca dijo en ese momento.

"Él no quiere echarse fotos con nadie. A Piqué le he dicho: 'Oye, una foto porfa' y me ha mirado con una cara asquerosa. Fatal. Todos los demás de la Kings League echándose fotos con la gente y tal super simpáticos. Nadie se podía acercar a Clara Chía y a Piqué. Era como máxima seguridad. Todos los porteros de la discoteca pendientes de él”, aseguró.