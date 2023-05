Piqué quiere cantar con Bizarrap para sacarse la espina de Shakira ¿la venganza viene en camino?

Piqué sorprendió a todos, luego de decir que si hace una colaboración con Bizarrap sería toda una bomba.

Un video que publicó 'Despierta América', los dos hombres están conversando y de la nada mencionan al argentino. Su compañero le dice "una sesión tuya con Bizarap sería lamentable", pero el novio de Clara Chía le aseguró que sería todo lo contrario.

"No iba por lamentable. Si algún día se hace una sesión con Bizarrap conmigo, no sería un chupito, sería algo grande como llenar una botella de 5 a 10 litros de algo potente", expresó Piqué.

Los internautas quedaron sorprendidos por aquellas confesiones y los comentarios no se hicieron esperar. "No juega bien Fútbol y quiere venir a cantar", "El ser que más envidia a Shakira", "Pique no encuentra más nada de que hablar", "Qué estupidez", "Al menos Shakira lo tenía bonito", "El problema de Shakira fue simplemente creer que ese niño era un hombre", "¿y él canta?"

Hay que destacar que Shakira fue tendencia mundial luego de sacar dicha canción con Bzrp. En tan solo 3 meses ha logrado más de 530 millones de visualizaciones. Además, se encuentra en el puesto número 43 del top mundial de videos musicales.

Aunque algunos criticaron la letra, por ser muy directa, también hubo quienes la defendieron y aseguraron que ha sido la mejor colaboración de todos los tiempos. La letra dio de qué hablar porque no solo menciona a Piqué, sino que también a Clara Chía y su exsuegra Montserrat Bernabeu.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". y "Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio".

