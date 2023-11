Piqué por fin habló sin 'pelos en la lengua' sobre su separación con Shakira

Gerard Piqué dejó a muchos impresionados con lo que dijo sobre lo que vivió en la separación con Shakira.

En primera medida, dijo que es necesario saber lo que dicen sobre él, para no darle importancia. En este sentido, dijo que si hubiera escuchado a todo lo que decían de él en plena separación con Shakira, hubiese tomado decisiones fatales.

"Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen. Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí la gente que no me conoce, en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy", expresó Piqué.