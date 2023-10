Piqué no estaría cumpliendo la promesa que le hizo a Shakira sobre sus hijos

Se conoció cuántas veces Gerard Piqué ha visitado a sus hijos, mientras está por Miami.

Gerard Piqué ha dado de qué hablar en los últimos días, por su visita en México. Una periodista lo siguió y le dijo que a él no lo querían en ese país, sin embargo, la reacción de él fue simplemente subirse a la camioneta que lo estaba esperando. También ha estado más activo en redes y hasta le envió un mensaje a los que los critican.

Recientemente, volvió a ser tendencia porque el pasado viernes llegó a Miami, Estados Unidos, a pasar los 10 días que tiene en el acuerdo con Shakira.

Sin embargo, Colate habló en el programa de Sonsoles Ónega y aseguro que Gerard solo estuvo con sus hijos, Milán y Sasha, tres días. Por lo cual, estaría incumpliendo con la promesa que le hizo a la barranquillera.

No se sabe nada más hasta el momento, solo que hace unas horas tomó un vuelo para Barcelona, porque les parece curioso que no se tome los 10 días para compartir con sus hijos. Algunas especulan que puede ser por Clara Chía, porque al parecer no tendría tiempo para compartir con su novia de 24 años.

Hay que recordar que, Piqué fue relacionado con una peruana llamada Miriam Saavedra. Ella asegura que, mientras estuvo con Shakira, intentaba coquetearle a ella y lo hizo en dos ocasiones.

En este sentido, dijo que aprovechó que la colombiana estaba de gira y le escribía a la otra joven. Aunque él no ha hablado sobre este tema, ella insistió que todo se llevó a cabo así.