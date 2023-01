Piqué le robó a Shakira ficha clave que le ayudó por años: no la deja quieta

El ex de la colombiana se quedó con uno de sus mejores hombres.

Gerard Piqué sigue dando de qué hablar dentro y fuera de las canchas. El ex defensor del Barcelona ha hecho todo lo posible para que su vida personal y la de su ex pareja Shakira siga siendo el foco de atención de los principales portales de noticias.

Después de meses de diferentes noticias sobre la separación del jugador español y Shakira, la última novedad es sorprendente. El catalán le quitó un valioso 'apoyo' a la colombiana luego de su separación.

Según la información del programa 'Despierta América' de la cadena 'Univisión' de Miami, el chef personal de la barranquillera renunció para irse con el futbolista y su nueva pareja Clara Chía.

“Quien la traicionó fue su chef privado, es como de telenovela, le dijo que renunciaba y se iba a cumplir su sueño de montar su propio restaurante, ella le dijo ‘adelante, vuela alto’ y era falso, en realidad se fue con Piqué, a trabajar con el ex”, afirmaron los comentaristas del mencionado programa

Y añadieron: “Resulta que no solamente se fue a trabajar con Piqué, sino que al parecer fue uno de los hijos de Shakira quien pudo ver al chef en el apartamento de su papá y se enteró de la situación, quedó petrificado porque no entendía nada. Pero eso no es todo, resulta que durante el proceso de separación era ese chef que aun siendo empleado de Shakira y del círculo de ella, era quien le preparaba el desayuno y la comida a la nueva novia de Piqué”.

Una noticia que sin duda no le cayó muy bien a la colombiana teniendo en cuenta que es otra de las cosas que le complican la vida a futuro. Una jugada más de su ex que no estaba en los planes.

Por ahora, habrá que esperar que otras situaciones seguirán involucrando a la expareja. Lo cierto es que seguramente este será otro punto para acabar con todo vínculo amoroso entre ambos.