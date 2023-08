¿Piqué le pondrá los cachos a Clara Chía? Vidente predice final trágico

"Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella. Incluso, se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante porque no lo veo a él solo”, expresó esta persona. Varios quedaron con la boca abierta, porque no saben quién será esta persona que llegará a la vida de Piqué.

Asimismo, dijo que Clara Chía la ve muy enamorada del español, que sucederán muchas cosas, pero fue muy enfático en la tensión sobre esta pareja. Algunos se han preguntado si estas palabras son ciertas y si ocurrirá pronto.

"Va a pasar mucho problema, muchas contrariedades, pero ella sí se ve muy enamorada de él. Tiene eso muy fuerte: que las mujeres son las que se enamoran de él", expresó ‘El Niño Prodigio'.

En los últimos días, Piqué y Clara Chía se han mostrado más 'acarameladitos' en las calles. En los videos se ha visto cómo a este par ya no le dan miedo las cámaras y hasta besitos se dan. En los conciertos, en restaurantes y caminando agarraditos de la mano.