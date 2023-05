Piqué fue a la misma pizzería que estuvo con Shakira hace años: clara-mente no la ha superado

Piqué fue captado en el mismo restaurante al que fue Shakira hace un par de años y las redes estallaron.

Su visita dio de qué hablar, dado que muchos aseguran que se subió de peso y que la jovencita de 24 años no lo tiene bien cuidado. Como diría Shakira "al menos yo te tenía bonito".

Por lo cual, los comentarios negativos no se hicieron esperar y sorprendió a todos. Y como si fuera poco, cuando llegó al aeropuerto no dijo ni "mu" cuando la prensa lo acorraló.

Ahora bien, luego de haber estado en la ciudad estadounidese se conoció una foto, en donde se encontraba en la pizzería que visitó con la barranquillera hace un tiempo. La cuenta de Instagram de aquel lugar mostró la imagen que se tomaron con Pique y se hizo viral en segundos. Luego de esto, muchos quedaron con la espinita y encontraron que era la misma de hace unos años a la que fue con Shaki.

Los comentarios en la primera imagen dio de qué hablar, dado que algunos no han estado de acuerdo con el comportamiento que ha tenido el español, en los últimos días.

"Donde es para no ir", "Buena pizza , "pésima publicidad", "No volvere a esa pizzeria", "Esto es publicidad negativa para su local", "CLARAmente No es alguien que los ayude a vender más pizza", "Pique motiva...pero no a ir", "Debió dejar la foto solo para consumo personal", entre otros.

Hay que recordar que, en los últimos días también fue tendencia por haber estado con una mujer mona que es su novia Clara Chía. Esta noticia ha sido todo un 'boom', ¿ya le estaría buscando reemplazo a la jovencita de 24 años?