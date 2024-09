¿Se imaginan lo que sería una colaboración entre Pipe Bueno y Blessd? Durante un reciente viaje a Cali, el popular artista de música ranchera dejó a sus seguidores en un mar de especulaciones. Todo comenzó cuando Pipe compartió un video en sus historias de Instagram, disfrutando de 'Mírame', la exitosa canción del reguetonero antioqueño. Su comentario chispeante: “¿Ustedes se imaginan que de pronto hagamos una locura con esta canción?” ¡Y así, la intriga se disparó!

La canción 'Mírame', producida por el talentoso Ovy On The Drums, ha sido un auténtico fenómeno. En tan solo cinco meses, ha acumulado más de 150 millones de reproducciones en YouTube, catapultando a Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, al estrellato. Este tema ha cimentado su lugar como uno de los artistas emergentes más relevantes del panorama musical colombiano. ¡Un verdadero éxito que sigue resonando!

¿Qué opinan los fanáticos sobre esta posible colaboración entre Pipe Bueno y Blessd?

Las redes sociales se encendieron tras el anuncio de Pipe. Los fanáticos no tardaron en expresar su entusiasmo y expectativa. Comentarios como “Trátame super mega serio” y “Pipe siempre sorprende, será un éxito total” comenzaron a inundar sus publicaciones. La emoción es palpable, y cada vez más personas se suman a la idea de que esta colaboración podría ser un hit monumental. Además, en TikTok, la fiebre de "Mírame" no se detiene, con usuarios compartiendo sus propias versiones y anhelando ese remix con Pipe.

El carisma de Pipe Bueno va más allá de su talento musical. Su conexión auténtica con el público lo convierte en un artista admirado y querido. Pero la historia no termina aquí. Además de su posible colaboración con Blessd, Pipe también está trabajando en un emocionante proyecto musical junto a su hermano Miguel Bueno y el artista Pirlo, conocido por su tema "Ziploc". Esta será la primera vez que los hermanos Bueno colaboran, lo que añade otra capa de emoción a la mezcla.

¿Qué podemos esperar del próximo concierto de Pipe Bueno en Bogotá?

Pipe no solo está enfocado en colaboraciones. Su próximo concierto en el Movistar Arena de Bogotá promete ser un evento memorable. Aunque aún no está confirmado, Pipe dejó entrever la posibilidad de que su hermano Miguel lo acompañe en el escenario. La idea de ver a los hermanos juntos ha desatado la emoción entre los seguidores, quienes no pueden esperar a ser parte de esta experiencia única.