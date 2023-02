Pipe Bueno le dio tremendo beso a su mamá en la boca y le llueven críticas en redes: no es un niño

La foto con su madre ha generado diferentes reacciones, pues parecen más una pareja que otra cosa.

Luisa contó que Pipe se encontraba en un viaje por Venezuela, por lo cual, tuvo que dejarlos por unos días. Esa noche que él partió del país, ocurrieron varios hechos que atormentaron a la paisa.

Todo empezó con una araña que llegó a su brazo y con mucho miedo la lanzó y cayó en donde estaba su hijo menor, Domenic. De inmediato corre el animal y vuela hacia la cobija. Por lo cual, no tuvo más remedio que espichar al arácnido.

Ella pensó que toda la pesadilla había terminado ahí, pero no. Luisa indicó que siempre pone unas almohadas en una esquina de la cama para que no se caiga su hijo, pero, esta vez por todo lo que pasó con el insecto, se le olvidó. No se percató y cuando estaba durmiendo escucho un golpe muy fuerte. Se trataba de su pequeño Máximo, quien gritó del dolor. A pesar de esto, la joven indica que no fue grave el totazo que se dio.

Beso de Pipe Bueno con su mamá

En los últimos días se ha vuelto viral una fotografía de Pipe y su mamá, Martha. Los dos aparecen besándose en la boca, lo que causó indignación en varios de sus seguidores. "Señora que ya no es un niño", "yo de novia ya hubiera salido corriendo que miedo" aseguraron en los comentarios.

Como si fuera poco, algunos aseguraron que la mujer se parecía a Jessica Cediel, su expareja.