Pillaron a Rausch y a Nicolás disfrutando un plato después de un reto en MasterChef: rasparon olla

Hay que recordar que, Claudia Bahamón confesó que ella también era de las que aprovechaba, que los participantes estaban cocinando, para ella ir a la alacena y coger alguna que otra fruta.

Lee también: Expareja de Nela González la celó con Claudia Bahamón: la presentadora de MasterChef no tardó en responder

"No es tan evidente, pero soy una ladrona de la alacena. Me fascina entrar mientras están cocinando y me robo todo lo que hay allá. No como los refrigerios que nos dan en el canal, sino que voy y merco. Saco queso, banano, y aprovecho que es gratis", expresó la famosa presentadora de MasterChef Celebrity.

Especial de MasterChef Celebrity

Este fin de semana del 14 al 16 de octubre hay un especial de MasterChef conducido por los exparticipantes, Zulma Rey y Diego Sáenz. En donde han mostrado los mejores momentos que pasaron dentro y fuera de la cocina más importante del momento.

Luego de varios días de terminar con las grabaciones de esta edición, algunos se quedaron con las ganas de ver esas situaciones que hicieron reír a más de uno todas las noches.